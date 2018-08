Aktion

Das Gehör testen

Infos Hörmobil steht auf Wochenmarkt

Haiger Das Hörmobil der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) steht am Donnerstag, 16. August, auf dem Wochenmarkt in der Fußgängerzone in Haiger.

