Advent

Das Magnificat hören

KONZERT Johanniskantorei lädt ein

Dillenburg Ein Adventskonzert gestaltet die Johanniskantorei Dillenburg am 9. Dezember (Sonntag) in der katholischen Pfarrkirche. Karten für 20 Euro (ermäßigt 18 Euro) gibt es in der Buchhandlung Rübezahl (Hüttenplatz) sowie im Weltladen (Hauptstraße). Schüler und Studenten zahlen acht Euro.

