Das Stoffhaus Kepper feiert 50. Geburtstag

Wirtschaft Mit Resten aus der Produktion fing 1968 alles an / Schon 1999 einen Internetshop eröffnet

Herborn Ein heimisches Traditionsgeschäft feiert am Freitag, 27. April, Jubiläum: Das Stoffhaus Kepper, heute in der Hauptstraße 78 in Herborn angesiedelt, besteht seit 50 Jahren.

