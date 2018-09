Wanderung

Den Herbst erkunden

WANDERUNG TSV Hirzenhain lädt ein

Eschenburg-Hirzenhain/Angelburg Zur diesjährigen Herbstwanderung lädt der TSV Hirzenhain am Samstag, den 22. September, um 14 Uhr ein. Treffpunkt ist an der Turnhalle in Hirzenhain und eine Viertelstunde später an der Bushaltestelle Hirzenhain-Bahnhof, Ecke Habichtsstraße. Es werden zwei Strecken mit je sechs oder zwölf Kilometern angeboten. Unterwegs gibt es eine Kaffeepause. Anschließend besteht dann die Möglichkeit zur Einkehr in der Gaststätte Felsenkeller in Lixfeld.

