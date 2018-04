Aktion

Den Müll einsammeln

AKTION Fellerdillner säubern ihre Landschaft

Haiger-Fellerdilln Zur Aktion „Saubere Landschaft“ treffen sich am Samstag, 21. April, um 10 Uhr die Fellerdillner Vereine und Gemeinschaften auf dem Festplatz. In den Gemarkungen rund um Fellerdilln soll der Müll eingesammelt werden, den Umweltbanausen hinterlassen haben. Anschließend gibt es an der Vogelschutzhütte einen Imbiss.

