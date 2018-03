Von Helmut Blecher

Der Berliner Witz gewinnt

Comedy Stefan Danziger und Sebastian Hahn sorgten für feinsten Spaß

Herborn Comedy zum Nachdenken und Poetry-Slam mit Hang zur Selbstironie haben am Donnerstag Stefan Danziger und Sebastian Hahn am 3. Spieltag der Deutschen Kabarettmeisterschaften in der Herborner KulturScheune“ (KuSch) geboten.

