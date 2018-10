Der Finanzausschuss tagt

Politik Wie geht es weiter mit dem Sinner Bauhof?

SINN Der Sinner Parlamentsausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Organisation kommt am Dienstag, 23. Oktober, im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Ab 19 Uhr geht es dort unter anderem um künftige Betreuung des Bürgerhauses in Fleisbach durch den dortigen TSV und der Fleisbacher Grillhütte durch die örtliche Feuerwehr. Weitere Themen sind die Konzessionsverträge für die Stromlieferungen in Edingen, Fleisbach und Sinn und eine Machbarkeitsstudie zu Sanierung und Erhalt des Sinner Bahnhofs.

Copyright © mittelhessen.de 2018