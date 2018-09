Sprechtag

Die IHK informiert

Wirtschaft Sprechtag am Dienstag in Dillenburg

Dillenburg Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill veranstaltet am Dienstag, 25. September, ab 14 Uhr in ihrer Geschäftsstelle (Am Nebelsberg 1) in Dillenburg einen Sprechtag für Unternehmer und Existenzgründer. Mitarbeiter der IHK Lahn-Dill, der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, der Handwerkskammer Wiesbaden, des RKW Hessen und der Wirtschaftsförderung des Lahn-Dill-Kreises beantworten Wirtschaftsfragen und informieren unter anderem über Fördermöglichkeiten, Unternehmensstrategien und Netzwerkpartner. Die IHK bittet um Online-Anmeldung unter www.ihk-lahndill.de.

