Die Kultur kommt ins Klassenzimmer

Bildung Museumskoffer für Schulen

Eschenburg Kunst- und Kulturminister Boris Rhein hat weitere 17 Museumskoffer „Kultur in Hessen“ an Grundschulen übergeben. Im heimischen Raum gingen Koffer an die Grundschule Wissenbach und die Eschenburgschule (Standorte Eibelshausen und Eiershausen).

