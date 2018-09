POLIZEI II

Diebe werkeln an Autotür herum

SIEGBACH-EISEMROTH Einen Schaden von rund 250 Euro haben Unbekannte an einem blauen Landrover „Freelander“ in Eisemroth verursacht. Die Diebe machten sich gewaltsam an einem der Türschlösser zu schaffen. Ob sie dabei versuchten in den in der Moselstraße geparkten Wagen einzudringen oder lediglich aus Zerstörungswut an dem Schloss zugange waren, kann die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Copyright © mittelhessen.de 2018