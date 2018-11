Kriminalität

Diebestour durch drei Firmen

Haiger-Seelbach Am Wochenende haben Einbrecher gleich in drei Firmen auf dem Kalteiche-Ring zugeschlagen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag auf ihrer Einbruchstour unterwegs waren.

Copyright © mittelhessen.de 2018