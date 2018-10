Benefizkonzert

Drei Bands rocken für Kids

Driedorf Ein Benefizkonzert zugunsten der Peter Maffay Stiftung findet am 17. November (Samstag) ab 20 Uhr im Bürgerhaus Driedorf statt. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Carsten Braun spielen drei heimische Bands für den guten Zweck. Die Gruppe „Bourbon Room“ präsentiert Classic-Rock der 80er-Jahre, die Musiker von „On Line“ sorgen für angesagte Coversongs und die neugegründete Band „D-Rock“ hat Songs aus dem Bereich Deutsch-Rock im Gepäck. Eintrittskarten für sieben Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf in Driedorf in der Gärtnerei Heibel, bei Post-Punkt und in der Gemeindeverwaltung.

