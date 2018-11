Kultur

Dudelsäcke, Whisky und ein Hauch Riverdance

Freizeit Schottischen Abend gemeinsam feiern

Burbach-Würgendorf Unter dem Motto „Authentisch, wild und mitreißend“ veranstaltet das Heimhof-Theater in Würgendorf am Donnerstag, 8. November, das „Scotish Music Festival Highland Blast – A taste of Scotland“.

