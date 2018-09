"Ehrlich Brothers" verzaubern Siegen

SHOW Magie mit Monstertruck und Harley

Siegen Die "Ehrlich Brothers" gastieren am 15. und 16. Februar (Mittwoch und Donnerstag) in Siegen. Das Programm "Faszination - die neue Magieshow" in der Siegerlandhalle (Koblenzer Straße 151) beginnt jeweils um 19 Uhr.

