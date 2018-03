Einbrecher hebeln ein Fenster auf

Polizei Täter sind offensichtlich gestört worden

Herborn Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Herborn versucht, in ein auf Feinkost, Schönheitspflegeprodukte und Wohnaccessoires spezialisierte Geschäft in der Hauptstraße einzusteigen.

Copyright © mittelhessen.de 2018