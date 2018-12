Polizei

Einbrecher im „Little Rock“

Polizei Täter hinterlassen in Herborn einen Schaden von rund 1000 Euro

Herborn Einbrecher sind in Herborn nach 1.30 Uhr in der Nacht zum Freitag in die Gaststätte „Little Rock“ im Meynardweg eingestiegen und haben die Kneipe durchwühlt.

Copyright © mittelhessen.de 2018