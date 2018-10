Sicherheitstag

Einbrechern das Leben schwer machen

Vereine „Pro Polizei“ lädt zum „Sicherheitstag“

Haiger Die Bürgerinitiative „Pro Polizei“ Dillenburg veranstaltet am Samstag, 13. Oktober, einen „Sicherheitstag“ in Haiger. Er findet von 10 bis 17 Uhr in der Stadthalle statt.

