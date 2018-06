Polizei

Einbruch: 5000 Euro Schaden

Herborn Die ehemalige Grundschule in der Willy-Brandt-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durchwühlt. In dem Gebäude ist heute die Krankenpflegeschule des Kreises untergebracht.

