Einbruch in Kfz-Betrieb

Polizei Anschließend auch Wohnung durchsucht

Dillenburg-Manderbach Am Wochenende sind Einbrecher in Manderbach in ein Wohn- und Geschäftshaus im Höfchen eingestiegen: Zwischen Freitag gegen 18 Uhr und Samstag gegen 8.30 Uhr verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zur Kfz-Werkstatt und durchsuchten diese. Dabei fiel ihnen ein geringer Eurobetrag aus Kasse in die Hände.

Copyright © mittelhessen.de 2018