POLIZEI

Einbruch in Pressehaus

DILLENBURG Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag durch ein aufgehebeltes Fenster in die Geschäftsstelle des Dillenburger Pressehauses eingedrungen. Sie durchwühlten offenbar auf der – vergeblichen – Suche nach Bargeld Schubladen und richteten dabei Sachschaden in dem Büroraum an.

Copyright © mittelhessen.de 2018