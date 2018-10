Einbruch ohne Beute

Polizei Beilsteiner Feuerwehr war das Ziel

Greifenstein-Beilstein Einbrecher hatten es in der Nacht auf Dienstag auf das Gerätehaus der Beilsteiner Feuerwehr in der Schloßstraße abgesehen und dort ein Fenster aufgebrochen. Derzeit steht nicht fest, ob die Diebe im Gebäude waren oder sich gestört fühlten und unverrichteter Dinge flüchteten. Gestohlen wurde auf jeden Fall nichts. Die Schäden am Fenster belaufen sich auf rund 200 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018