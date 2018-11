Einbruchserie beschäftigt Dillenburger Ermittler

POLIZEI Wer kann Hinweise auf Täter geben?

Eschenburg-Hirzenhain Die Polizei Dillenburg ermittelt nach drei Einbrüchen in Hirzenhain und bittet um sachdienliche Hinweise. Der oder die Täter erbeuteten so gut wie nichts, richteten aber hohen Schaden an.

Copyright © mittelhessen.de 2018