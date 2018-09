Einheimische treffen Flüchtlinge

Fest Begegnung an der Seelbacher Grillhütte

Herborn-Seelbach Am Sonntag, 23. September, findet in und an der Grillhütte Herbornseelbach ein Begegnungsfest für Flüchtlinge und Einheimische statt. Der Titel der Veranstaltung lautet: „Was weißt du von mir? – Was weiß ich von dir?“

