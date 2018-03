Einkehren in Hörbachs neuem Bäckerei-Café

Wirtschaft Hartmann & Luckenbach eröffnet

Herborn-Hörbach Die Bäckerei Hartmann & Luckenbach aus Breitscheid betreibt nun auch in Hörbach eine Filiale: Das Bäckerei-Café befindet sich in den früheren Nahkauf-Räumen in der Herborner Straße 2.

