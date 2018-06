Herborn Noelle Reichenauer, Tim Adam und Leo Gabriel sind in diesem Jahr die Botschafter der Herborner Comenius-Schule, die als Austauschschüler eine amerikanische High School besuchen durften. Das Abenteuer dauerte vier Wochen.

Einmal USAund zurück

Bildung Comeniusschüler erkunden Amerika

In dieser Zeit wohnten die drei Comeniusschüler bei einer Gastfamilie mit Kindern im ähnlichen Alter und mit ähnlichen Interessen. Alle drei flogen mit Begleitlehrern vom Frankfurter Flughafen aus in Richtung USA. Noelle Reichenauer verbrachte die vier Wochen im Großraum von Indianapolis, bei Kennedy im Ort Fishers und besuchte dort die Hamilton SE High School. Tim Adam und Leo Gabriel waren in San Diego und besuchten die Poway High School.

