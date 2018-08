Polizei

Elektro-Geräte gestohlen

Herborn-Merkenbach Einbruch in einen IT-Betrieb in der Oranienstraße in Merkenbach: Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und brachen im Inneren Türen auf. Aus einem Lager griffen sich die Diebe mehrere Kisten verschiedener Elektrogeräte. Eine genaue Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor.

