Else Metz gehört seit 65 Jahren dem VdK an

Sozialverband Ortsverband Herbornseelbach bestätigt Vorstandsmitglieder im Amt

Herborn-Seelbach Der VdK-Ortsverband Herbornseelbach ist stolz auf Else Metz: Sie trat vor 65 Jahren in den Sozialverband ein und blieb ihm seither treu. Eine Abordnung verlieh ihr die Urkunde in ihrem Wohnzimmer. Ein üppiges Blumengesteck gab es dazu.

