Erneut Sperrungen am Nord-Kreisel

Sanierung Umbauarbeiten gehen weiter

Dillenburg Wegen der Umbauarbeiten am Kreisverkehr-Nord der Bundesstraße 277 vor dem Schlossbergtunnel in Dillenburg werden am Wochenende wieder Teilbereiche gesperrt.

