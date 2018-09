Es waren deutsche Vernichtungslager

Korrektur Schüler bei Zeitzeugenprojekt

Mittenaar/Limburg In dem Artikel „Fragt uns, wir sind die Letzten“ in unserer Dienstagsausgabe ist uns ein Fehler unterlaufen. In dem Artikel über ein Zeitzeugenprojekt des Bistums Limburg, das Schüler der Mittenaarer Johann-Heinrich-Altsted-Schule besucht haben, war in einer Textpassage von einem polnischen Vernichtungslager die Rede. Diese Bezeichnung ist falsch.

