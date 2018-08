FDP-Abgeordnete besucht Kindergarten

Politik Pädagogische Konzepte in Sinn erörtern

Sinn Die Landtagsabgeordnete Wiebke Knell (FDP) und Anna-Lena Benner-Berns, FDP-Landtagskandidatin für den Wahlkreis 16 (Nordkreis), besuchen am Mittwoch, 15. August, den evangelischen Kindergarten in Sinn. Ab 15 Uhr steht ein Meinungsaustausch über pädagogische Konzepte und die Praxis mit den Erzieherinnern des Kindergartens und Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender auf dem Programm. Es geht dabei auch um die Konzepte zur frühkindlichen Bildung in den Kindergärten der Gemeinde Sinn.

