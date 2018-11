Fahrplan gilt wieder

Nahverkehr Linie 400 regulär unterwegs

Bischoffen/Siegbach Der Baustellenfahrplan auf der Linie 400 (Bischoffen-Gladenbach) wird zum Montag, 5.November, wieder zurückgenommen. Das teilte die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mit. Ab Montag gilt wieder der reguläre Fahrplan auf der Linie 400. Zum gleichen Datum wird außerdem eine kleine Änderung bei der Linie 405 im Ortsverkehr von Siegbach durchgeführt. Die Fahrt morgens an Schultagen um 7.42 Uhr aus Übernthal hält in Eisemroth zusätzlich noch an der Haltestelle „Übernthaler Straße“.

