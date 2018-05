Polizei

Fassade mit Farbe besprüht

Herborn-Hörbach Mit gelber Farbe haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Fassade und eine Gabione eines Bauunternehmens in der Schönbacher Straße in Hörbach besprüht.

