Felgen abmontiert

POLIZEI Mercedes steht auf Backsteinen

Dillenburg Den kompletten Radsatz eines fabrikneuen Mercedes GLE Coupé haben unbekannte Diebe vom Gelände eines Benzhändlers in der Straße „Am Rabenborn“ gestohlen. Am Donnerstagabend durchtrennten die Diebe laut Mitteilung der Polizei den Maschendrahtzaun des Geländes und machten sich an dem Wagen zu schaffen.

