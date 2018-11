Fette Beute nach Einbruch

POLIZEI Täter hebeln Terrassentür auf

Dillenburg-Frohnhausen In ein dreistöckiges Wohnhaus in der Kupferstraße sind am Freitag, 9. November, zwischen 17.15 und 18.15 Uhr Unbekannte eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher Zugang zu fast allen Räumen. Sie stahlen Bargeld, Schmuck, Dokumente und sogar Wäschestücke. Der durch das Aufhebeln der Terrassentür entstandene Schaden beträgt rund 1000 Euro.

