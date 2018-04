Kurz notiert

Figurentheater für Kinder

Rennerod Das Karfunkel-Figurentheater gastiert mit dem Stück „Yakari – Schneeball in Gefahr“ am Dienstag, 24. April, in Rennerod. Beginn ist um 16 Uhr im katholischen Pfarrheim (Hubertusplatz). Karten für acht Euro gibt es ab 15.30 Uhr an der Tageskasse.

