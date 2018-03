Herborn (w). Der Moto-Cross-Verein Uckersdorf hat am Samstag (28. März) Jahreshauptversammlung mit Teilwahlen und Ehrungen. Sie beginnt um 18.30 Uhr im Richterturm am alten Reitstadion in der Herborner Au gegenüber vom Feuerwehrstützpunkt.