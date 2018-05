Fliegerfest steigtan Pfingsten

Freizeit Hirzenhainer Segelflieger laden ein

Eschenburg-Hirzenhain Auch in diesem Jahr findet an Pfingsten wieder das traditionelle Fliegerfest in Hirzenhain statt. Vom 18. bis zum 20. Mai laden die Segelflieger Jung und Alt zum Feiern ein.

