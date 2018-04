Telefonaktion

Fragen Sie den Leseranwalt

Gladenbach Der Leseranwalt dieser Zeitung, Hans-Joachim Wölk, ist am heutigen Dienstag, 10. April, am Redaktionstelefon in Gladenbach erreichbar. Der pensionierte Marburger Oberstaatsanwalt Hans-Joachim Wölk beantwortet heute wieder Ihre Fragen – etwa zu Erbsachen oder Nachbarschaftsstreitigkeiten – am Telefon, per Brief oder an die Adresse leseranwalt@mittelhessen.de per E-Mail.

Copyright © mittelhessen.de 2018