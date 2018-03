Freizeit

Frauen frühstücken

Freizeit Heimatverein Holzhausen lädt ein

Burbach-Holzhausen Der Heimatverein Holzhausen veranstaltet am Samstag, 7. April, von 9 bis 12 Uhr ein internationales Frauenfrühstück in der Alten Schule (Kapellenweg 4) in Holzhausen.

