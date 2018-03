Freie Plätze in Osterfreizeit

FREIZEIT Veranstaltung für Kinder in Tringenstein

SIEGBACH-TRINGENSTEIN/ WETZLAR/DILLENBURG Für die Osterfreizeit des Kreisjugendamtes in Tringenstein sind noch Plätze frei. „Dem Osterhasen auf der Spur“ lautet das Motto der Veranstaltung vom 25. bis 31. März im Erika-Heß-Feriendorf in Tringenstein. Teilnehmen können Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Für 185 Euro pro Person werden in der Woche Übernachtung in festen Unterkünften, Vollverpflegung, qualifizierte Betreuung sowie Programm angeboten.

