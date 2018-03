Freizeit

Frühstück für Senioren

Glaube Anmeldungen für 19. März erbeten

Burbach-Holzhausen Die deutsche Zeltmission (dzm) veranstaltet am 19. März (Montag) ab 9 Uhr ein Seniorenfrühstück in der Familienferienstätte des Blauen Kreuzes in Holzhausen. Der Vormittag steht unter dem Thema „Erinnerungen von Lothar Velten“. Die Gäste dürfen sich unter anderem auf Lothar Velten und Musik von „WindWood & Co“, dem Musikduo Vanessa Feilen-Schuss und Andreas Schuss, freuen.

