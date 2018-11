Frühstück für Trauernde

Soziales Angebot des evangelischen Dekanats

HERBORN Das evangelische Dekanat an der Dill bietet zusammen mit dem Hospizdienst Lahn-Dill am Samstag, 1. Dezember, wieder ein Frühstück für Trauernde an. Es findet von 9 bis 11 Uhr im „Haus der Kirche und Diakonie“ am Hintersand 15 in Herborn statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018