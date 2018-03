Volkshochschule

Für neue Kurse anmelden

Dillenburg Die Volkshochschule startet neue Kurse: Ein Workshop unter dem Titel „Wie kann ich mich in die Politik einbringen?“ findet am Samstag, 10. März, von 9 bis 16 Uhr in der Lahn-Dill-Akademie statt. Der Kurs „Hilfen im Umgang mit Krisen“ beginnt am Freitag, 16. März, von 18 bis 19.30 Uhr in der Lahn-Dill-Akademie. Die Teilnehmer des Workshops „Faszien und ihre Bedeutung für den Körper“ treffen sich am 17. und 24. März, jeweils von 12.45 bis 15 Uhr in der VHS.

