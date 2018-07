Polizei

Funkenflug in Richtung Holzkohle

Eschenburg-Wissenbach In der Bombergstraße in Wissenbach sind am Samstagabend zwei Gartenhütten in Brand geraten. „Unachtsamen Umgang mit Holzkohle“ vermutet die Polizei als Ursache für das Feuer.

