Gallardo stellt aus

Kunst Werke des Argentiniers in der „Villa Busch“

Haiger Der in Herborn lebende Künstler Santiago Gallardo stellt im Restaurant „Villa Busch“ in Haiger einige seiner Werke aus. Die Vernissage am Dienstag, 16. Oktober, beginnt um 18 Uhr.

