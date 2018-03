Gedenktafel erinnert nun an den Heimatforscher Erhard Metz

EHRENAMT Der Sinner tauchte tief in die Geschichte seines Heimatortes ein und gehörte auch zu den Mitbegründern des Förderkreises

SINN Erhard Metz war ein in vielen Dingen in Sinn ehrenamtlich engagierter Mann. Kürzlich hat der Sinner Förderkreis eine Gedenktafel zur Erinnerung an ihn enthüllt.

Copyright © mittelhessen.de 2016