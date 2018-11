Geld und Schmuck aus einem Haus gestohlen

Polizei Einbruch in der Alsbach in Herborn

Herborn Nach einem Wohnungseinbruch im Herborner Wohngebiet Alsbach bittet die Herborner Polizei die Bevölkerung um Hilfe: Am Montag sind unbekannte Täter in der Alsbachstraße in ein Reihenendhaus eingestiegen, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Räume. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert gestohlen haben. Die Tat ist zwischen 11 und 21 Uhr verübt worden. In diesem Zeitraum waren die Bewohner nicht in ihrem Haus gewesen.

