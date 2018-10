Natur

Gemeinsam wandern

FREIZEIT Zwölf Kilometer lange Tour geplant

Herborn/Beselich Herborns Westerwald-Verein und das Lahn-Marmor-Museum in Villmar veranstalten am Sonntag, 21. Oktober eine Rucksackwanderung. Abmarsch zur zwölf Kilometer langen Tour ist um 11 Uhr der Parkplatz des Bürgerhauses in Beselich-Schupbach. Teilnehmer aus dem Raum Herborn treffen sich um 10 Uhr für private Fahrgemeinschaften am Kallenbachparkplatz in Herborn. Unter dem Motto „Alte Schmalspurbahn und bunte Steine“ führt die Wanderstrecke zu einigen aufgelassenen Lahn-Marmor-Brüchen und ein Stück entlang der ehemaligen Kerkerbachbahn.

