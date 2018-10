Natur

Gemeinsam wandern

Eschenburg-Hirzenhain Der Heimat- und Wanderverein Hirzenhain lädt zur Wanderung „Steinperfer Runde“ für Sonntag, 21. Oktober, ein. Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 8.30 Uhr an der Bushaltestelle Bachstraße und um 8.40 Uhr an der Bushaltestelle Hirzenhain/Bahnhof. Die Rundwanderung, die 13 Kilometer lang ist, startet um 9 Uhr am Wanderportal in Steinperf. Eine Rucksackverpflegung ist für die Teilnehmer empfohlen.

