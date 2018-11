Von Hannelore Benz

Gericht ahndet Beleidigungen mit 900 Euro Geldstrafe

Justiz 57-Jähriger schrieb seiner damaligen Lebensgefährtin üble Beschimpfungen per SMS und ging auch ihren Anwalt verbal an

DILLENBURG Eine Geldstrafe über 900 Euro: Dazu hat Strafrichter Guido Fischer am Amtsgericht in Dillenburg Montag einen 57 Jahre alten Mann verurteilt. Es ging um Beleidigungen per SMS.

